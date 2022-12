Bücher tauschen oder einfach so mitnehmen: Wer gerne liest, sollte sich diese Aktion merken. Von 19. bis 23. Dezember gibt es nach zwei Jahren Pause wieder einen Büchertausch im Gemeindehaus der Protestantischen Christuskirche Mörsch, Kreuzstraße 1. Während der Öffnungszeiten – montags von 11 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 16 bis 20 Uhr und mittwochs und freitags von 10 bis 18 Uhr – können aussortierte Bücher ab Jahrgang 2000 abgegeben und andere mitgenommen werden. Auch wer keine Bücher bringt, darf Lesestoff mitnehmen. Die Aktion ist kostenlos. Wer möchte, kann seine Bücher bereits am Samstag, 17. Dezember, ab 10 Uhr bei den Organisatorinnen der Aktion, Ulrike und Malka Draper, Ahornstraße 27, in Frankenthal abgeben. Auch hier werden nur Bücher ab dem Jahrgang 2000 angenommen. Weitere Infos gibt es unter Telefon 06233 68722 und per E-Mail an malka.draper@gmx.net.