Manche Menschen haben es schon zum Hobby in Sachen Fitness erklärt, deshalb hofft Melanie Günther von der Ortsgemeinde Lambsheim auf viele Teilnehmer an der Müllsammelaktion in der Gemarkung am Samstag, 6. November, 10 bis 14 Uhr. Treffpunkt und Abschluss mit Imbiss ist am Haus der Vereine, Weisenheimer Straße 1. Mitzubringen sind Arbeitshandschuhe. Anmeldung bis 3. November unter Telefon 06233 6677753 oder per E-Mail an m.guenther@lambsheim.de.