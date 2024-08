An den Fahrradparkplätzen des Hallenbads wurden am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr die Akkus von zwei Pedelecs entwendet. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden die Akkus vermutlich mit Werkzeug gestohlen. Der Sachschaden liegt demnach im mittleren dreistelligen Bereich. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.