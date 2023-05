Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Februar oder März möchte die Frankenthaler Ahmadiyya Muslim Jamaat ihren Neubau in der Adam-Opel-Straße für ihr Gemeindeleben nutzen. Im Inneren des Gebäudes seien noch Kleinigkeiten zu erledigen. Derzeit werde an der Außenanlage gearbeitet. Vorher bereits will die muslimische Gemeinschaft über ihren Glauben mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Die verschiedenen Gruppen der örtlichen Gemeinde freuten sich sehr auf die Möglichkeiten, die der Neubau im Industriepark Nord den rund 250 Mitgliedern biete, betont