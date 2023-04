Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) fordert einen besseren Krankenversicherungsschutz für ausländische Saisonarbeiter. „Erntehelfer, die nur kurzfristig in hiesigen Landwirtschaftsbetrieben beschäftigt sind, müssen bei Krankheit voll abgesichert sein“, wird Rüdiger Wunderlich, von der IG Bau Rheinhessen-Vorderpfalz in einer Pressemitteilung zitiert. „Noch immer stehen Saisonbeschäftigte, die drei Monate oder weniger in der Region arbeiten, schlechter da als ihre deutschen Kollegen.“

Derzeit müssten Arbeitgeber für ihre ausländischen Beschäftigten lediglich eine private Gruppenversicherung abschließen, deren Leistungen bei Weitem nicht an die gesetzliche Krankenversicherung heranreichten. Dies könne dazu führen, dass die Erntehelfer auf einem Teil der Behandlungskosten sitzen blieben. Wunderlich appelliert an die hiesigen Bundestagsabgeordneten der Regierungsparteien, sich für einen vollumfänglichen Versicherungsschutz ab dem ersten Krankheitstag stark zu machen, so wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen sei.