Gleich mehrfach war ein 43-Jähriger am Abend des Ostersamstags laut Polizei in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt. Der Mann sei schließlich in Gewahrsam genommen worden, um weitere Straftaten zu verhindern, heißt es im Bericht. Trotz bestehendem Hausverbot hatte sich der 43-Jährige an einer Tankstelle aufgehalten. Versuche des 45-jährigen Besitzers der Tankstelle, ihn wegzuschicken, seien in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet, bei der beide leicht verletzt wurden. Der Mann erhielt einen Platzverweis. Kurze Zeit später fiel er am Frankenthaler Bahnhof erneut negativ auf. Laut Zeugen soll der 43-Jährige sich mit einem 40-jährigen Mann geprügelt haben. Dabei sollen sich die Männer mit verschiedenen Gegenständen geschlagen und beworfen haben. Auch bei seiner Ingewahrsamnahme leistete der Mann Widerstand. Gegen ihn wurden verschiedene Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung, eingeleitet.