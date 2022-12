Äußerst aggressiv soll sich ein 42-Jähriger am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr an einer Tankstelle im Foltzring verhalten haben. Der Mannheimer hatte laut Bericht zuvor seine ehemalige Partnerin körperlich angegriffen. Ein Zeuge hatte daraufhin die Polizei alarmiert. Der 42-Jährige habe sich gegen seine Festnahme gewehrt und dabei auch die eingesetzten Beamten beleidigt. Er sei schließlich gefesselt und in Gewahrsam genommen worden. Gegen den Mannheimer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.