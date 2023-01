Mit Tritten und Schlägen hat ein 15 Jahre alter Jugendlicher am Donnerstagabend in einer Wohnung Schießgartenweg Polizeibeamte attackiert und einen Rettungssanitäter leicht verletzt. Das berichtet die Polizei Frankenthal. Den Beamten zufolge hatte die Mutter sich auf der Wache gemeldet und um Hilfe gebeten, weil ihr Sohn sich extrem aggressiv verhalte. Als die Streifen vor Ort den jungen Mann antrafen und befragen wollten, habe er in Richtung der Polizisten und des hinzugerufenen Rettungsdienstes geschlagen und getreten. Einen Beamten erwischte er nach der Schilderung im Pressebericht zwei Mal im Gesicht und einen Sanitäter im Unterleib. Außerdem habe er die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt. Die Beamten blieben unverletzt. Gegen den Jugendlichen laufen nun mehrere Strafverfahren.