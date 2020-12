Massiven Widerstand hat ein 31-jähriger Frankenthaler geleistet, als ihn Polizisten am frühen Samstagabend in der Speyerer Straße, Bereich Fußgängerzone, in Gewahrsam nahmen. Nach Angaben der Polizeiinspektion hatte sich der Mann zunächst eine Schlägerei mit einem 19-Jährigen aus Neustadt geliefert; beide erlitten dabei leichte Verletzungen. Als die Beamten ihn dann fesselten und zum Streifenwagen brachten, biss er einem Polizisten in den Oberschenkel. Der Beamte sei aber weiterhin dienstfähig, so die Inspektion. Zeugenhinweise zu dem Vorfall werden erbeten per Telefon unter 06233 3130.