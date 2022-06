Ein leichter Unfall eskalierte in Worms am Dienstag gegen 12.45 Uhr in einen Angriff und aggressive Stimmung gegen Polizeibeamte. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Laut Polizeibericht hatte eine 28-jährige Autofahrerin in der Slevogtstraße eine Verkehrsinsel touchiert und dabei ihr vorderes Autokennzeichen verloren. Danach habe sich die Frau samt Fahrzeugschild vom Unfallort entfernt. Durch einen Zeugen informiert, habe eine Streife die unfallflüchtige Fahrerin in der Renzstraße stellen können. Während der Polizeikontrolle habe die 28-Jährige die Beamten beleidigt und getreten, worauf sie zu Boden gebracht und fixiert worden sei. Verstärkung habe die Streife vor Ort anfordern müssen, weil durch „weitere Personen, die sich mit der Frau solidarisierten, eine aggressive Stimmung entstand“, heißt es weiter im Polizeibericht. Während die Fahrerin zum Streifenwagen gebracht wurde, habe sie einen weiteren Beamten angespuckt. Auf die 28-Jährige wird nun wegen Unfallflucht und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.