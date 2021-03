Das Medizinstudium ist Thema des nächsten Abi-Chats der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen am Mittwoch, 24. März. Von 16 bis 17.30 Uhr stehen nach Angaben der Behörde verschiedene Experten dazu Rede und Antwort. Wer seine persönlichen Fragen loswerden möchte, kann sich ab 16 Uhr unter der Internetadresse http://chat.abi.de einloggen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Fragen können auch vorab per E-Mail an abi-redaktion@meramo.de gesendet werden. Alle Antworten sind im Nachhinein im Protokoll nachzulesen, das im abi-Portal veröffentlicht wird. Jugendliche, die Fragen rund um Ausbildung oder Studium haben, können laut Agentur unter der Servicenummer 0800 4555500 oder per E-Mail an Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de einen Termin vereinbaren.