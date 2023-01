Der Arbeitsmarkt in der Vorderpfalz hat sich auch im Dezember als stabil erwiesen. Die Arbeitslosenquote blieb in der Region bei 6,1 Prozent. Sie hat sich auch mittelfristig kaum bewegt. Vor einem Jahr lag sie bei 6,2 Prozent. Der Arbeitsmarkt hat sich damit abgekoppelt von konjunkturellen Faktoren wie höheren Energiepreisen oder der steigenden Inflation. Laut Agentur-Geschäftsführer Daniel Lips ist Arbeitgebern mehr daran gelegen, Fachkräfte zu halten als kurzfristig Personalkosten zu sparen und nach einer Konjunkturerholung neue qualifizierte Mitarbeiter suchen zu müssen. Auch saisonale Faktoren wie Kündigungstermine zum Jahresende oder Betriebsferien haben keine signifikanten Spuren in der Statistik hinterlassen, berichtete Lips. Auch der Arbeitsmarkt im Bereich der Geschäftsstelle Frankenthal hat 2022 stabil abgeschlossen. So waren im Dezember 2183 Personen arbeitslos gemeldet, zwölf weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote beträgt damit weiterhin 5,8 Prozent. Leiter Ralf Lenke betont: „Insbesondere die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst weiter an.“ Folgen der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten seien dennoch sichtbar: Mehr Unternehmen bereiteten sich auf mögliche Kurzarbeit vor und fragten weniger neues Personal nach. Das macht sich bei den neu gemeldeten Stellen bemerkbar. Im Dezember seien das nur noch 87 Angebote gewesen und damit neun weniger als im Vormonat. Im Bestand hat die Agentur 460 Jobmöglichkeiten, 366 davon in Frankenthal.