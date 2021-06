Noch nicht ganz auf dem Niveau vor der Krise, aber „sehr stabil“ – so beschreibt Ralf Lenke, Leiter der Agentur für Arbeit Frankenthal, den Arbeitsmarkt im Bereich der Geschäftsstelle. Einige Branche brauchen dringend Personal.

Die Arbeitslosenquote im Bezirk bleibt im Juni mit 6,8 Prozent gleich, die absolute Anzahl der Menschen ohne feste Beschäftigung ist nach Angaben der Behörde aber im Vergleich zum Vormonat ganz leicht auf 2564 gesunken – ein Fall weniger als im Mai, aber 71 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. „Daran lässt sich erkennen, dass sich der Arbeitsmarkt in diesem Jahr wieder etwas erholt hat, auch wenn wir noch nicht von einem Vorkrisenniveau sprechen können“, sagt Ralf Lenke.

481 Jobs im Bestand

Im Juni haben sich laut Agentur 451 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet; im selben Zeitraum haben sich 458 wieder bei der Behörde abgemeldet. Auch der Stellenmarkt zeige sich solide, sagt Lenke. 109 Stellen wurden dem Arbeitgeber-Service gemeldet, 19 mehr als im Vormonat. Im Bestand seien aktuell 481 Jobmöglichkeiten – allein 353 in Frankenthal selbst. Arbeitskräfte würden besonders in den Bereichen Lager und Logistik, Berufskraftverkehr, Gartenlandschaftsbau, Reinigung und Büro gesucht. Lenke zufolge biete die Agentur für diese Branchen Qualifizierungen an und stelle den Kontakt zu Arbeitgebern her.

Kontakt



Termine für Beratungsgespräche können unter der kostenlosen Servicenummer 0800 4555500 vereinbart werden.