Die Arbeitslosigkeit ist im Januar leicht gestiegen. Im Geschäftsstellenbezirk Frankenthal der Agentur für Arbeit waren im ersten Monat des Jahres 2333 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 150 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 6,2 Prozent. Wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt, haben sich in den vergangenen vier Wochen 556 Personen arbeitslos gemeldet – 55 mehr als im Vormonat. Im selben Zeitraum beendeten 407 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 101 weniger als im Dezember. „Eine Steigerung der Arbeitslosigkeit ist für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich“, sagt Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Frankenthal. „Zum einen laufen Arbeitsverträge oft zum Jahresende aus, zum anderen werden im Winter in witterungsabhängigen Berufen weniger Arbeitskräfte benötigt.“ Die Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Monate sehen gut aus. „Wir rechnen im weiteren Jahresverlauf damit, dass die Anzahl der Menschen ohne Arbeit weiter sinken wird“, so Lenke. Unternehmen aus dem Agenturbezirk Frankenthal haben im Januar 71 neue offene Stellen gemeldet – 16 weniger als im Vormonat. Im Bestand hat die Agentur 425 Jobmöglichkeiten, 346 davon in Frankenthal.