Nach dem saisonal bedingten leichten Anstieg im Januar ist die Arbeitslosigkeit im Februar wieder zurückgegangen. Erfreulich ist aus Sicht der Agentur für Arbeit zudem, dass die Unternehmen in der Region mehr offene Stellen gemeldet haben als im Vormonat.

Im Geschäftsstellenbezirk Frankenthal der Agentur für Arbeit waren im zweiten Monat des Jahres exakt 2270 Personen arbeitslos gemeldet. Das waren 63 weniger als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Punkte auf 6,0 Prozent gesunken. Wie es in einer Pressemeldung der Agentur weiter heißt, haben sich in den vergangenen vier Wochen 524 Personen arbeitslos gemeldet – 32 weniger als im Januar. Im selben Zeitraum konnten 575 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden. Das sind 168 mehr als im Vormonat.

„Nach dem verhältnismäßig geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresanfang spüren wir bereits Vorboten für eine Frühlingsbelebung auf dem Arbeitsmarkt“, berichtet Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Frankenthal und ergänzt: „Die Dynamik hat wieder spürbar zugenommen, die Zahl der Arbeitslosen ging zurück.“ Der Bestand an offenen Stellen in den Unternehmen befinde sich in der Region derzeit auf einem „sehr hohen Niveau“, so Lenke.

Betriebe aus dem Agenturbezirk Frankenthal haben im Februar 129 neue offene Stellen gemeldet – 58 mehr als im Januar. Im Bestand hat die Agentur aktuell 439 Jobmöglichkeiten, davon sind 361 in Frankenthal angesiedelt.