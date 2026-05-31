Der langjährige Vorsitzende Jörg Stramitzel hat sich zurückgezogen. Wer den Mörscher Verein nun leitet und was die Arbeitsgemeinschaft für die nächsten Monate plant.

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Mörsch hat sich personell zum Teil neu aufgestellt. Mit einer hoch motivierten Führungsmannschaft will der Verein an seinen bewährten Aktivitäten festhalten und sich weiter in das gesellschaftliche Leben des Vorortes einbringen.

Die jüngste Mitgliederversammlung stand ganz im Zeichen der Verabschiedung von Jörg Stramitzel. Er war seit 2019 Vorsitzender der AG und ist nunmehr wegen Wegzugs aus dem Vorstand ausgeschieden. Als sein Nachfolger wurde für die kommenden drei Jahre der bisherige Vize Sven Hammer gewählt. Als sein Stellvertreter fungiert künftig Peter Bleistein. Nicht mehr im erweiterten Vorstand vertreten ist Ortsvorsteher Simon Lutz (CDU), der bisher einen Beisitzerposten innehatte.

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Vereinskasse: Solides Polster

Die AG, die seit 2017 als eingetragener Verein firmiert und rund 50 Mitglieder zählt, hat günstige Voraussetzungen, um ihre erfolgreiche Arbeit fortzusetzen – zumindest was die materielle Seite betrifft. Gegenüber der RHEINPFALZ legten Vorsitzender Sven Hammer und Beisitzer Oliver Herrmann die Finanzen offen. Danach musste zwar im vergangenen Jahr ein leichtes Minus verkraftet werden. Doch unter dem Strich verbleibt laut Kassenbericht von Jasmin König aktuell ein solides Polster von rund 8800 Euro.

Die Haupteinnahmen werden in erster Linie bei Veranstaltungen erzielt, wobei sich der Glühweinverkauf beim Weihnachtsmarkt im Bürgergarten als besonders lukrativ erwies. Dadurch wurde die AG in die Lage versetzt, im Jahr 2025 mehrere Projekte – beispielsweise den Kauf einer Hüpfburg oder den Bücherschrank der Kolpingsfamilie – zu unterstützen. Auch im laufenden Jahr hat der Verein schon Gelder von knapp 1400 Euro lockergemacht. Mit Spenden bedacht wurden die Grundschule, die Wasserhinkele und die katholische Kindertagesstätte Heilig Kreuz. Außerdem sind die Kosten für zwei Bäume, die die Stadt in der Tannen- und Kreuzstraße neu pflanzte, übernommen worden.

Ehrenamtliche Helfer: Kleines Team von „Willigen“

Bei der Zahl der ehrenamtlichen Helfer sehen die AG-Vertreter freilich noch ziemlich Luft nach oben. „Zum harten Kern rechne ich weniger als ein Dutzend Aktive“, erklärt Oliver Herrmann. Doch auch mit einem kleinen Team von Willigen gelingt es, die Veranstaltungen in gewohnter Manier auf die Beine zu stellen. Dass beim Dorfflohmarkt am Sonntag rund 50 Höfe im Vorort öffneten, wertet Sven Hammer als großen Erfolg.

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Am ersten Augustwochenende gilt es für die AG, alle Kräfte zu bündeln, um das Parkfest, das im vergangenen Jahr aufgepeppt wurde, reibungslos über die Bühne zu bringen. Dem Vorstand schwebt vor, zum 20-jährigen Vereinsjubiläum 2027 das gesellige Event noch attraktiver zu machen und größer aufzuziehen.

Ortseingangstafeln sollen erneuert werden

Was steht noch auf der Agenda der AG Mörsch? „Wir wollen den Holzzaun am alten Friedhof streichen und auch die Ortseingangstafeln erneuern“, informiert Sven Hammer. Gestaltungsvorschläge aus den Reihen der Bürgerschaft seien willkommen.

Beim Thema Kerwe geben sich die AG-Vertreter etwas bedeckt. Der neu gegründete Verein „Wir für Mörsch“, der das Traditionsfest nach zehnjähriger Pause wieder beleben will, sei Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft, heben Hammer und Herrmann hervor. Für eine Unterstützung sei man daher stets offen.