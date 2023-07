Das Parkfest im Vorort Mörsch wirft schon seine Schatten voraus, die Planung für die Feier am 5. August läuft bereits. Für Ausschank, Auf- und Abbau werden noch Helfer gesucht. Darüber informierte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Mörsch, Jörg Stramitzel, bei der Mitgliederversammlung vergangene Woche in der Mörscher Au. Interessierte können sich per E-Mail an vorstand@moersch-am-rhein.de melden. In seinem Bericht blickte Stramitzel außerdem auf die letzten Veranstaltungen und Aktionen der AG zurück, darunter der Mörscher Weihnachtsmarkt, Stabausumzug sowie der Flohmarkt im Park. Ortsvorsteher Adolf-Josè König (SPD) lobte das ehrenamtliche Engagement für den Vorort und wünschte allen Beteiligten viel Erfolg für die künftige Arbeit.

Im Vorstand der AG Mörsch gibt es personelle Wechsel. Neu im Vorstand sind der Zweite Vorsitzende Sven Hammer und Schriftführer Oliver Herrmann. Der Vorsitzende Jörg Stramitzel und Kassenwartin Jasmin König wurden von den 19 Stimmberechtigten an dem Abend im Amt bestätigt. Beisitzer sind Patrick Heinrich, Harry Hähnel, Romy Hähnel, Adolf-José König, Simon Lutz und Daniel König, Revisoren sind Daniel Winkes und Thekla Goschinak.