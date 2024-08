Eine After-Work-Party unter dem Motto „Sunset Sounds“ mit DJ Banks an den Arkaden des Congress-Forums findet am Donnerstag, 22. August, 18 bis 22 Uhr, statt. Mit groovigen Beats, Drinks und Snacks soll laut dem Veranstalter, dem Congress-Forum, alles geboten werden, was für einen gelungenen Feierabend benötigt wird. Bei schlechtem Wetter wird im CFF gefeiert.