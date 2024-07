Die Afrikanische Schweinepest kommt näher. Erst gab es Fälle in Hessen. Dann in den Landkreisen Mainz-Bingen und

Alzey-Worms. Noch ist der Rhein-Pfalz-Kreis nicht betroffen. Doch die Kreisverwaltung ruft schon mal zur Vorsicht auf. Sie bittet alle Bürger, sich über die Seuche zu informieren. Nicht weil das Virus für den Menschen gefährlich ist. Wohl aber, weil er dazu betragen kann, dass es sich rasant verbreitet. In diesem Fall sind Schweinezuchten ebenso gefährdet wie Wildschweine, es droht ein Massensterben. „Für Schweinehalter ist so ein Ausbruch eine richtige Katastrophe“, sagt Kreisjagdmeister Bernhard Sona.

Was dass Problem an der Afrikanischen Schweinepest ist und was die Bevölkerung tun kann, um bei der Eindämmung zu helfen, können Sie hier lesen.