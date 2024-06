Das Frankenthaler Tanzstudio Semira feiert ein Afrika-Festival mit Lesung des Königs Céphas Bansah aus Ghana und pfälzischen Pop-Art-Gemälden.

Als das ghanaische Königspaar Gabriele und Céphas Bansah aus dem Haupthaus schritt, musikalisch untermalt mit perkussivem Ethnopop, und unter einem Sonnenschirm Platz nahm, erhoben sich die 60 Besucher, um den westafrikanischen Würdenträgern einen standesgemäßen Empfang zu bereiten. Dennoch begegnet Céphas Bansah, der seit 1992 König der Volksgruppe Ewe in Ghana ist und beruflich Meister in Landmaschinenmechanik und Kraftfahrzeugtechnik in Mundenheim ist, seinen Mitmenschen auf Augenhöhe. „Das Königspaar hält Hof in unserem bescheidenen Refugium. Wir sind wohl Deutschlands kleinstes Afrika-Festival“, so Tanzlehrerin Semira B. Karg als Moderatorin. Im Hofgarten der orientalischen Tanzschule fand zum ersten Mal ein Afrika-Festival statt.

Das Tanzstudio wird zur Galerie

Für einen Abend verwandelte sich das Tanzstudio in eine Galerie zur Ausstellung der farbenprächtigen Pop-Art-Gemälde der Malerin Mechthilde Gairing aus Bad Dürkheim. Mit Acrylfarben und Lack lässt diese farbintensive Gebäude, zum Beispiel Rathäuser oder Kirchen und Menschenporträts auf den Leinwänden entstehen. Dabei entdeckte die 75-Jährige erst im fortgeschrittenen Alter die Bildende Kunst für sich. „Vor fünf Jahren schenkte ich meinen Enkelkindern einen Malkurs. Dadurch habe ich selbst Appetit bekommen“, sagt Mechthilde Gairing, die beruflich als Kinderkrankenschwester und Heilpraktikerin gearbeitet hat. Zum Afrika-Festivals verloste Gairing eines ihrer Gemälde mit einer Tänzerin zugunsten der vielfältigen Hilfsprojekte von König Bansah für die ghanaische Bevölkerung. In der letzten Juli-Woche wird Mechthilde Gairing in einer mondänen Galerie im New Yorker Stadtteil Manhattan ausstellen. An diese Schau in den USA gelangte Dairing, die vor vier Wochen in Paris ihre Bilder präsentieren durfte, über eine Künstleragentur.

Zwischen Krone und Schraubenschlüssel

Bevor König Céphas Bansah in eine angeregte Diskussion mit den Besuchern trat, stellte der 75-Jährige bei einer von seiner Ehefrau Gabriele Bansah moderierten Lesung seine 2018 veröffentlichte Autobiografie „Zwischen Krone und Schraubenschlüssel“ vor, die im Verlag Gerhard Hess erschienen ist. Demnach wuchs Bansah, der sogar sein eigenes Bier braut, in einer Großfamilie mit etlichen Verwandten auf. In diesem Zusammenhang blickte der königliche Kraftfahrzeugmeister auf seine Schulzeit zurück. „Wir mussten alles im Kopf behalten. Am Anfang gab es nur Schiefertafeln“, erläuterte er. „In Heften aus Papier mussten wir eng schreiben, um kein Blatt zu verschwenden, damit das Heft möglichst Monate ausreichte.“ Er kam 1970 nach Deutschland, um als talentierter Fahrzeugmechaniker ein besseres Leben zu beginnen. Mittlerweile verfügt das Land Ghana über Internet. Doch nur wenige Menschen dort haben Zugang dazu, wegen fehlender Empfangsgeräte. Deshalb sammelt König Bansah gebrauchte Smartphones, Tablet-Computer und Laptops, um diese Geräte den armen Kindern in Ghana zu spenden. Darüber hinaus unterstützt Bansah den Bau von Trinkwasserbrunnen in seiner Heimat. 2020 drehte die Mannheimer Filmemacherin Agnes Lisa Wegner den Dokumentarfilm „König Bansah und seine Tochter“ über das Verhältnis zwischen Céphas Bansah und dessen Tochter Katharina Bansah, die als Grafikdesignerin tätig ist. Bei den Internationalen Hofer Filmtagen erhielt der Film eine Auszeichnung.