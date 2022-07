Die ersten beiden bestätigten Fälle von Affenpocken im Rhein-Pfalz-Kreis hat das zuständige Gesundheitsamt der Kreisverwaltung in Ludwigshafen am Mittwochnachmittag öffentlich gemacht. Die Fälle stehen in keinem Zusammenhang, heißt es von der Behörde. „Die betroffenen Personen befinden sich soweit wohlauf und sind in Absonderung“, teilt die Kreisverwaltung mit. Ebenfalls in Absonderung sind die ermittelten Kontaktpersonen der Betroffenen. Weitere Angaen zu den infizierten Personen seien aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich. Weitere Informationen zu den Affenpocken gibt es im Internet unter der Adresse https://www.rhein-pfalz-kreis.de/gesundheit-umwelt/gesundheitsvorsorge/affenpocken.