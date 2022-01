Der Vorfall hatte Ende Dezember für einigen Wirbel gesorgt: Am Rande einer Protestveranstaltung gegen die Corona-Maßnahmen zeigte die AfD-Stadträtin Miroslawa Wagner gegenüber zwei Polizeibeamten, die sie zum Verlassen der Örtlichkeit aufgefordert hatten, den Hitlergruß. Die Folge: eine Strafanzeige. Noch ist offen, welche juristischen Konsequenzen diese Aktion für Wagner hat. Die Ermittlungen laufen. Das bestätigte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Nachfrage. Die Akte zu dem Fall liege ihm seit Dienstag vor. Im Wesentlichen fänden sich darin eine Zusammenfassung des Sachverhalts sowie das Protokoll einer umfangreichen Vernehmung der Beschuldigten. Diese streite nicht ab, am 20. Dezember nahe des Speyerer Tors den rechten Arm gehoben und „Heil, Hitler“ gerufen zu haben. Eine Erklärung für ihr Verhalten habe sie nicht. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass diese Geste in Deutschland strafbar ist.

Zu prüfen ist laut Ströber nun, ob Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs – Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen – zur Anwendung kommt. Dafür droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Hätte Wagner mit dem Hitlergruß ausdrücken wollen, dass sie die Polizisten für Nazis hält, handle es sich um eine Beleidigung. In diesem Fall müssten die Beamten selbst oder der Polizeipräsident innerhalb von drei Monaten nach dem Vorfall Strafantrag stellen. Das sei bislang nicht passiert, sagt Ströber.

In der Vernehmung habe Miroslawa Wagner außerdem gesagt, sie sei aus der AfD ausgetreten und habe ihr Stadtratsmandat niedergelegt. Auch der AfD-Kreisverband hatte vergangene Woche den Rücktritt Wagners angekündigt. Der Stadt liege dazu noch keine Erklärung der Betroffenen selbst vor, heißt es auf Anfrage.