Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Frankenthal fehlt es nach Einschätzung der Alternative für Deutschland (AfD) an preisgünstigem Wohnraum. Bei der Wahl 2019 hat die Partei erstmals den Sprung in den Stadtrat geschafft. Die bisherigen Eindrücke von Fraktionschef Hartmut Trapp sind positiv: Hier werde sachbezogene Arbeit geleistet.

Mit 76 Jahren als Fraktionsvorsitzender in die erste Reihe vorzurücken – das hatte Hartmut Trapp nicht angestrebt. Der gelernte Kaufmann, zuletzt Abteilungsleiter bei KSB in Frankenthal,