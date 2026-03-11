Zwischen Revisionismus und Vetternwirtschaft: Die Liste der Vorwürfe gegen die AfD und deren Mitglieder ist lang. Frankenthals Direktkandidat Stefan Scheil nimmt’s gelassen.

Als Stefan Scheil im Februar zum RHEINPFALZ-Gespräch in Frankenthal erscheint, ist die Debatte über Vetternwirtschaft in der AfD bereits da, das ganze Ausmaß aber unbekannt. Auf das damals Bekannte angesprochen, reagiert Scheil, wie er im Verlauf des Gesprächs auf Kritik immer reagiert: betont gelassen. „Ich halte das für an den Haaren herbeigezogen“, sagt er. Das war, bevor es eine Aussprache im Bundestag gab und bevor die Union Pläne vorlegte, die Gesetze aufgrund der Affäre anzupassen.

Scheil gibt beim Treffen aber Einblicke in das Innenleben der Partei: „Wir haben 75 offene Stellen in der Bundestagsfraktion.“ Die Beschäftigung von Familienmitgliedern, juristisch soll sie sauber sein, erklärt er dann doch: mit der Not, anderweitig Personal zu finden.

Gegenwind beim Wahlkampfauftakt

Dass die 2013 gegründete Partei Gegenwind bekommt, spürte deren Direktkandidat im Wahlkreis Frankenthal für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz beim Wahlkampfauftakt. Trotz Vorkehrungen bekamen Antifa-Mitglieder den Veranstaltungsort, eine Vereinsgaststätte in Frankenthal, heraus und blockierten den Eingang. Die Polizei musste eingreifen.

Der Witwer Scheil, der zwei erwachsene Kinder hat, hinterlässt trotzdem einen entspannten Eindruck. Die Umfragewerte könnten da eine Rolle spielen. Auswirkungen auf das Ergebnis der Landtagswahlen in Baden-Württemberg hatten die Berichte über die mutmaßliche Vetternwirtschaft nicht. Auch in Rheinland-Pfalz ist man seit Monaten drittstärkste Kraft in den Umfragen. Der Kreisverband Rhein-Pfalz-Kreis sei zuletzt auf 170 Mitglieder angewachsen.

Einzug in den Landtag unwahrscheinlich

Scheil, der in Neuhofen wohnt, tritt zum zweiten Mal im Wahlkreis 35 an. 2021 rutschte die Partei mit ihm als Kandidaten zwar auf 10,5 Prozent bei den Erststimmen im Wahlkreis ab. Er erklärte das seinerzeit aber mit der Stimmung auf Bundesebene. Dieses Mal winken dem AfD-Mitglied der ersten Stunde rund 20 Prozent der Stimmen, fällt das Ergebnis den Umfragen entsprechend aus. Erst vor einem Jahr bekam er 23,1 Prozent der Erststimmen, als er für den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal zur Bundestagswahl antrat.

Dass er es in den Landtag schafft, dürfte dennoch fast unmöglich sein. Auf der Landesliste steht er nicht. Er müsste das Direktmandat gewinnen, um künftig von Mainz aus zu arbeiten. Zur Wahl angetreten sei er, weil der Kreisverband Frankenthal ihn darum gebeten habe.

Weniger Kindergeld ohne Deutschkenntnisse?

Eines seiner Kernthemen ist die Energieversorgung. Er sieht hier eine Verbindung zum schleichenden Rückzug der Industrie in der Metropolregion Rhein-Neckar. Scheil will nicht allein auf erneuerbare Energien setzen und bringt die Rückkehr zu Kohle oder Atomkraft ins Spiel.

Bei Bildungsfragen möchte er in Grundschulen „zu den Wurzeln zurückkehren“. Es müsse ein „gewisser Druck“ auf Familien ausgeübt werden, damit Kinder mit Beginn der Schulzeit Deutsch können. Seine Idee: das Kindergeld kürzen, dessen Auszahlung an Sprachkurse koppeln oder es für Familien erhöhen, in denen Kinder einen „positiven Sprachschatz“ aufweisen.

„Remigration“ im Wahlprogramm

Scheil wurde 1963 in Mannheim geboren, wuchs in Ludwigshafen auf und hat 1982 sein Abitur unweit der in die Schlagzeilen geratenen Karolina-Burger-Realschule plus gemacht. Nach dem Geschichtsstudium widmete er sein Berufsleben größtenteils dem, was der ehemalige AfD-Funktionär Alexander Gauland 2018 als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte bezeichnete: der Zeit des Nationalsozialismus. Scheil veröffentlichte Bücher und schreibt seit Jahren Texte für die Junge Freiheit – eine Zeitung, die von der Bundeszentrale für politische Bildung als „entschiedenes Sprachrohr einer radikalnationalistischen Opposition“ beschrieben wird.

Von 2006 bis 2014 veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung seine Texte. Dass sein AfD-Einstieg zum Ende des FAZ-Engagements geführt haben könnte, will er nicht bestreiten. Schon davor sei es dort zu Kontroversen über seine Artikel gekommen. Kritiker werfen ihm Geschichtsrevisionismus vor.

„Wir stehen zweifelsfrei auf demokratischen Grundfesten“, behauptet Scheil, angesprochen auf die Vorwürfe, die AfD zeige rechtsextreme Tendenzen. Seine Aussage, der berüchtigte Begriff „Remigration“ stehe nicht im Wahlprogramm, stimmt nicht ganz. Die AfD in Rheinland-Pfalz definiert ihn so: Eingewanderte Ausländer ohne Bleiberecht sollen abgeschoben werden, „wenn sie kriminell geworden, extremistisch oder gefährlich sind, auf Sozialleistungen angewiesen sind oder der Fluchtgrund entfallen ist“.