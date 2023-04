„Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“, hat der weltberühmte Physiker Albert Einstein einmal gesagt. Diese Devise ihres Namenspatrons haben sich 25 Elftklässlerinnen und Elftklässler des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) zu Herzen genommen, als sie sich am bundesweiten Wettbewerb „Update Your School“ beteiligt haben. Wie das Bildungsministerium in Mainz mitteilt, hat ihr Projekt „Einstein’s New Perspective“, in dem sich die Schüler damit beschäftigt haben, wie ihr Unterricht spannender und innovativer ausfallen könnte, den zweiten Platz belegt. In Kleingruppen haben die Gymnasiasten Ideen entwickelt für den Einsatz von Virtual-Reality-Brillen im Unterricht, für neu gestaltete Räume und Gebäude oder gleich für ganz neue Schulfächer wie „Work Life Balance“, „Stärkung der Sozialkompetenz“ oder „Zukunftsorientierung“. „Lernen mal anders“ stand als Motto über allen Überlegungen, die der Leistungskurs Deutsch von Lehrerin Annette Klein auf einer Internetseite in Video-, Audio- und Textdateien bündelte. Für ihre von einer Fachjury beurteilten Ideen gab es am Ende 750 Euro Preisgeld, die für einen Schulausflug eingesetzt werden sollen, und das Lob von Landes-Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). „Wir brauchen junge Menschen, die ausgetretene Pfade verlassen“, befand Hubig.