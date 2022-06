Bühne frei für junge Musiker: Das musikalische Kaleidoskop der sechsten Klassen am Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) begeisterte am Mittwochabend durch Vielfalt und Originalität. Rund 300 Akteure standen auf und hinter der Bühne.

„Nach 27 Monaten Coronazeit ist endlich wieder was los“, freute sich Musiklehrer Thomas Sassenroth, der den Abend moderierte, beim Blick in die Aula. Die war gleich zweimal gut gefüllt. Das Schülerkonzert der acht sechsten Klassen fand in zwei Blöcken statt. Grundidee des musikalischen Kaleidoskops – das letzte fand im März 2020 kurz vor dem Lockdown statt – ist, dass sich jeder präsentieren darf. Im Vordergrund steht das Gemeinschaftserlebnis auf großer Bühne, auch wenn mal ein Ton daneben gehe. Die Schüler lernen, selbstbewusst vor Publikum aufzutreten. Mit Erfolg: Die Beiträge waren durchweg originell, mit viel Engagement und großer Spielfreude produziert.

Den Abend eröffnete die Klasse 6f mit einer „Intergalaktischen Reise“ durchs Weltall. Als grüne Männchen kostümiert sangen die Schüler von einer „Mad World“, machten Station auf dem Mash-Up-Planet und unterhielten mit Körper- und Becher-Percussion. Als Tanzeinlagen brachten sie choreografische Short-Cuts vom „Tik-Tok-Planeten“ auf die Bühne. Einblicke in den Musikunterricht unter Coronabedingungen gab die Klasse 6a. Normaler Musikunterricht wie vor der Pandemie ist erst seit Mitte April wieder möglich. Wenn das Hygienekonzept Singen und Instrumente spielen verbietet, bleiben nur noch die eigenen Hände. Die finden beim Umgang mit Plastikbechern und ploppenden Kunststoffrohren, genannt Boomwhaker, den gemeinsamen Groove.

Luftgitarre und Kostüme

Mit Fanni Djamba hatte die Klasse 6g erst im Februar eine neue Musiklehrerin bekommen und deshalb entsprechend wenig Vorbereitungszeit. Dennoch meisterte die Klasse ihren in Eigenregie produzierten Auftritt mit kurzen Tänzen und war beim Thema „Four-Cord-Songs“ angenehmen Akkorden in Pop und Klassik auf der Spur. Höhepunkt im ersten Durchlauf war der Auftritt der Chorklasse 6c unter Leitung von Stephanie Geißler. Das schmissige Musical-Medley aus „König der Löwen“ heimste ordentlich Beifall ein.

Mit aufwendigen Kostümen: die 6e bei ihrem Auftritt. Foto: Bolte

Im zweiten Durchgang lieferten die Schüler der 6h eine Bandbreite von Klassik bis Pop. Mit aufwendigen Kostümen, LED-Effekten und Luftgitarren rockte die 6e die Bühne zur „Geisterstunde“. Nach „Highway to Hell“ sangen und tanzten die Zombies zu Michael Jacksons „Thriller“ und machten mit „Country Rose“ in einer Up-Tempo-Version ordentlich Party.

Begeisterter Applaus

Die Bläserklasse 6b, ein Projekt, das im 19. Jahr in Kooperation mit der Städtischen Musikschule erfolgreich ist, wurde dirigiert von Gabriele Knaus-Thoma. Die Schüler spielten eine fröhliche Popballade sowie eine englische Fußballhymne und ließen mit „Dance Monkey“ und „Tyrannosaurus Rex“ die Affen und Dinos tanzen. Zum Finale präsentierte sich die zweite Chorklasse 6d mit der Hymne „Sieh auf deinem Weg“ (aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“) und begeisterte mit einem umfangreichen Medley „Tribute to Queen“, bei dem auch „Bohemian Rhapsody“ nicht fehlte.

Die Bläserklasse unter der Leitung von Gabriele Knaus-Thoma spielte beim musikalischen Kaleidoskop unter anderem Popsongs. Foto: Bolte

Für professionellen Ton und effektvolle Beleuchtung sorgte die Technik-AG unter Leitung von Dirk Hoffmann. Des Moderators Dank ging an alle guten Geistern hinter der Bühne, wie den neuen Hausmeister Mike Thomas-Morban. Das Publikum spendete begeistert Applaus und füllte die Spendenkörbchen am Eingang.

Termin

Die traditionellen Sommerkonzerte am AEG sind am 6. und 7. Juli.