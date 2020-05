Aufträge im Sekundentakt: Der Haupt- und Finanzausschuss hat bei seiner Sitzung am Dienstag ein ganzes Bündel von Aufträgen für den Erweiterungsbau des Albert-Einstein-Gymnasiums im Gesamtwert von rund 580.000 Euro vergeben. Die beiden dicksten Brocken darunter: der Einbau von Stahlrohrrahmentüren (179.000 Euro) und Außenputzarbeiten (187.000 Euro), die an Firmen in Hanau und Mörstadt vergeben wurden. Weitere Aufträge umfassen Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten sowie das Liefern von Innentüren. Kurz vor den Schulschließungen infolge der Corona-Krise hatte noch das Richtfest für den Rohbau auf dem AEG-Gelände stattgefunden (unser Bild). Auch in einer weiteren Schule stehen Bauarbeiten an: In der Sporthalle 1 der Friedrich-Schiller-Realschule plus wird die Sanitär und Heizungsinstallation für rund 78.000 Euro erneuert.