„Abiflix – nach 13 Staffeln abgesetzt“: Unter diesem Motto feierten die Absolventen des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) in Frankenthal am Freitagabend ihre Verabschiedung. Programm und Leistung: filmreif. 39 der über 100 Schüler schließen das Abitur sogar mit einer Eins vorm Komma ab.

„Mit dem Abitur in der Tasche habt ihr alle Möglichkeiten auf eine erfolgreiche Serie. Man muss Sinn finden in dem, was man tut“,