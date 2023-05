Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zeitsprung ins Jahr 2040: Vielleicht hat Mirko Lo Porto dann Enkel. Und erzählt ihnen vom Corona-Jahr 2020. Vom Überlebenskampf seiner Firma Mexia Eventservice. Und davon, wie er sich mit einem Kartenspiel in den eigenen vier Wänden abgelenkt hat von den Sorgen, die damals die ganze Welt in Atem hielten.

„Scopa“ heißt auf Italienisch Besen. So nennt sich ein Kartenspiel, das in Italien so populär ist wie hierzulande Skat. Das Strategiespiel hat Lo Porto im Corona-Jahr gern mit