Als selbstständiger Lichttechniker ist Philipp Hahn jedes Wochenende in ganz Deutschland unterwegs – eigentlich. Doch seit März gab es auch an seinem Arbeitsplatz im Kulturzentrum Gleis 4 kaum noch Konzerte. Der Dirmsteiner ist trotzdem gut beschäftigt.

Streaming, also die Übertragung via Internet, ist der Corona-Trend in der Kulturbranche. Weil Auftritte vor Publikum nicht möglich sind, weichen viele Musiker und Künstler notgedrungen