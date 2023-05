Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegenpol zum anstrengenden Alltag eines Altenpflegers ist für Michael Harlacher-Wiest die Vergangenheit: Er liebt die Hochkultur des alten Ägyptens und die alten Backrezepte seiner Großmutter Elsa.

Der 52-Jährige, der als Altenpfleger im Hieronymus-Hofer-Haus in Frankenthal arbeitet, lebt in Freinsheim in seinem liebevoll ausgebauten Elternhaus, das über 100 Jahre auf dem Buckel hat.