Mit seinem Adventskalender hat der Soroptimist Club Frankenthal vor zwölf Jahren einen echten Verkaufsschlager aufgelegt. Wer eines der beliebten Exemplare ergattern will, sollte sich das übernächste Wochenende vormerken.

Gewinne im Wert von über 12.000 Euro stecken in dem Adventskalender des Serviceclubs berufstätiger Frauen. Er erscheint in einer Auflage von 3500 Stück, jedes Exemplar kostet fünf Euro. Mit dem Erlös von rund 15.000 Euro sollen im Schwerpunkt Frauen und Mädchen unterstützt werden. Trotz der Corona-Pandemie sei es gelungen, viele Sponsoren aus der Frankenthaler Geschäftswelt zu gewinnen.

Zusätzlich hätten alle 34 Club-Schwestern einen Gutschein im Wert von je 50 Euro in einem lokalen Betrieb gekauft, sagt die Adventskalender-Beauftragte und stellvertretende Vorsitzende, Wendula Theobald. So habe der Wohltätigkeitsclub Handel, Gastronomie und Dienstleistungsbetriebe in der Corona-Krise unterstützen wollen. Der Hauptpreis ist ein Goldbarren im Wert von etwa 750 Euro, der von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz gestiftet wird. Bei der Gestaltung des Deckblatts habe man sich für ein Foto von Dagmar Herb, Mitglied der Soroptimisten, entschieden. Es zeigt den leeren Rathausplatz, als dort im Vorjahr wegen der Pandemie kein Weihnachtsmarkt stattfand. Dank der günstigen Druckkosten könnten die Einnahmen aus dem Verkauf fast vollständig sozialen Projekten zukommen, betont Theobald. Über die genaue Verwendung stimme der Club ab.

Zahlreiche Verkaufsstellen

Verkaufsstart ist am Freitag, 29. Oktober, ab 10 Uhr auf dem Frankenthaler Wochenmarkt am Stand der Soroptimisten vor Optik Delker. Dort gibt es auch am Samstag, 30. Oktober, 10 bis 13 Uhr, einen Sonderverkauf. An diesem Tag wird der Kalender von 10 bis 17 Uhr auch bei Edeka Stiegler im Foltzring angeboten. Weitere Verkaufsstellen sind: Bella Vita Heuchelheim, Stadtbücherei Frankenthal, Buchhandlung Thalia, Sabines Wolke 7, Kaufhaus Birkenmeier, Blumen Baro und die VR-Bank-Filiale in der Speyerer Straße. Die Gewinnnummern werden ab 1. Dezember täglich auf der Internetseite des Soroptimist Clubs Frankenthal unter www.clubfrankenthal.soroptimist.de veröffentlicht. Die Preise können gegen Vorlage des Kalenders bis 31. Januar in der VR-Bank abgeholt werden.