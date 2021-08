Auch 2021 soll in der Advents- und Weihnachtszeit wieder ein beleuchteter Tannenbaum den Rathausplatz verschönern. Dafür sucht die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben einen geeigneten Baum. Wer seinen „zwölf bis 15 Meter hohen, gerade und rundherum schön gewachsenen Tannenbaum“ spenden möchte, kann sich per E-Mail an antonia.matejcek@frankenthal.de melden. Ein digitales Foto des Baums sollte der Nachricht angehängt werden. Die fachmännische Fällung und den Abtransport auf den Rathausplatz übernehmen laut Stadt das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr. Der Baum sollte deshalb mit schwerem Gerät erreichbar sein und beispielsweise in einem Vorgarten stehen.