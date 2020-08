Der Rhein-Pfalz-Kreis hat mit den Städten Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer und Neustadt eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle eingerichtet. Am Donnerstagnachmittag wurde die dazu erforderliche Zweckvereinbarung im Kreishaus in Ludwigshafen unterschrieben. Der Rhein-Pfalz-Kreis übernimmt zukünftig die Aufgaben der Adoptionsvermittlung für die Städte. Die Fachstelle Adoption „ist ein gutes Beispiel interkommunaler Zusammenarbeit“, sagte die Erste Kreisbeigeordnete Bianca Staßen (SPD). 2003 hat sich der Rhein-Pfalz-Kreis im Bereich Adoption mit den Städten Frankenthal und Speyer zusammengeschlossen. 2010 wurde die Stadt Ludwigshafen aufgenommen, im August trat Neustadt bei. Sieben Zusammenschlüsse dieser Art gibt es laut Staßen in Rheinland-Pfalz. „Mit fünf Gebietskörperschaften sind wir der zweitgrößte in Rheinland-Pfalz“, erklärte sie. Der Zusammenschluss sei auch zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der Haager Konvention wichtig. Die Fachstelle ist in der Abteilung Jugend der Kreisverwaltung angesiedelt. Zwei Sozialarbeiterinnen kümmern sich um die Familien und die Kinder.