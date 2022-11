Die Frankenthaler Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) beteiligt sich nach eigenen Angaben am vom Dachverband veranstalteten bundesweiten Fahrradklima-Test. Geplant ist demnach, am Freitag, 18. November, zwischen 10 und etwa 12 Uhr in der Nähe des Rathausplatzes Passanten anzusprechen, ob sie an der Umfrage teilnehmen möchten. Ziel sei es, mit den Ergebnissen „den Politikern den notwendigen Handlungsbedarf aufzuzeigen“, heißt es in der Pressemitteilung. Im Mittelpunkt stünden dabei die Fragen: Macht das Radfahren in Frankenthal Spaß oder ist es stressig? Was ist schon gut und was muss sich noch verändern? „Eine gut ausgebaute Radinfrastruktur birgt auch die Chance, Städte und Gemeinden nachhaltig und lebenswert umzugestalten“, betont der Verband. Der ADFC-Test liefere insofern regelmäßig einen umfassenden Überblick zur Situation des Radverkehrs in Deutschland und werde vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr finanziell gefördert. Die Aktion läuft noch bis Ende November. Eine Teilnahme ist auch online unter www.fahrradklima-test.adfc.de möglich.