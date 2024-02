Radtouren für jedes Niveau bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) seit 20 Jahren in Frankenthal. Das Tourenprogramm von März 2024 bis Februar 2025 liegt in der Stadtbücherei, bei Fahrrad-Gruber und Steinleitner und in der Stadtverwaltung aus und kann per E-Mail an kv.frankenthal@adfc-rlp.de angefordert werden. Infos gibt es auch über das Tourenportal unter www.frankenthal.adfc-rheinland-pfalz.de.