Diebe haben es immer häufiger nicht nur auf hochwertige Fahrräder, sondern auch auf die Akkus von Elektro-Bikes abgesehen. Eine Codierung, wie sie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Frankenthal am Samstag, 29. April, 10 bis 12 Uhr, beim Gebrauchtfahrrad-Markt auf dem Rathausplatz anbietet, kann zusätzlichen Schutz geben. Bis auf wenige Ausnahmen, etwa Carbon-Rahmen, könnten alle Fahrräder mit einem individuellen alphanumerischen Code versehen werden. Die Einprägung unterhalb des Sattels enthält verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse des Besitzers, die den Behörden eine schnelle Zuordnung des Rads ermöglichen. Ein auffälliger Aufkleber soll Diebe zusätzlich abschrecken. Wer sein Fahrrad oder den E-Bike-Akku am Samstag codieren lassen will, kann sich bei Erika Pieper, Telefon 06233 44972, anmelden. Annahmeschluss vor Ort ist laut ADFC um 11.30 Uhr. Eigentümer müssen einen Personalausweis und den Kaufbeleg mit Rahmennummer mitbringen. Ohne Beleg kann das Fahrrad mit einer eidesstattlichen Erklärung codiert werden. Die Codierung eines Fahrrades kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder acht Euro, die zusätzliche Codierung eines Akkus fünf Euro.