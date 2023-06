Der Kreisverband Frankenthal des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) startet mit einem neu gewählten Vorstand in die Zukunft. Herzstück des Vereinslebens bleiben die regelmäßigen Radtouren. Für das 20-jährige Jubiläum der Ortsgruppe, das 2024 ansteht, sind besondere Aktionen geplant.

Die Geschicke des 99 Mitglieder zählenden Vereins, der dem ADFC-Landesverband Mainz untergeordnet ist, führt ein siebenköpfiger Vorstand, der auf der jüngsten Jahreshauptversammlung neu gewählt wurde. Er besteht aus Alfred Müller (Vorsitzender), Gabi Wieczorek (Stellvertreterin), Markus Edelmann (Kassenwart), Bärbel Edelmann (Schriftführerin) und den drei Beigeordneten Steffen Braun (EDV), Reinhard Dietrich (Mitglieder-Service) und Erika Pieper (Öffentlichkeitsarbeit). Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Inge Kronauer.

Dass während der Pandemie die Fahrrad-Codieraktionen ausfielen, hat laut Bericht finanziell 2022 für ein kleines Minus gesorgt. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit Mehreinnahmen von rund 560 Euro und einer ausgeglichenen Bilanz gerechnet.

Touren durch die Region

An den Fahrradtouren durch die Region haben im Vorjahr auch 35 Gäste teilgenommen. Im laufenden Jahr sind noch zwölf Touren geplant. Feierabendtouren finden am 4. Juli, 1. August und 5. September statt. Treffpunkt ist immer um 17.30 Uhr am Südeingang der Erkenbertruine.

Tagesausflüge mit Rad und Bahn führen nach Heilbronn (1. Juli), zum Heuchelberg nach Lauffen (5. August), nach Eberbach (23. September) und Aglasterhausen (14. Oktober). Tagestouren sind an den Eckbach (22. Juni), zum Karlsstern nach Mannheim (14. Juli), Wachenheim (24. August), zum „Autofreien Eistal“ (3. Oktober) und in die herbstliche Region (14. November) geplant.

Aktionen zum Jubiläum

Der Radlertreff genannte Stammtisch des ADFC findet jeweils am zweiten Montag im Monat ab 19.30 Uhr im Café Ideal statt. Interessierte sind willkommen. An der Aktion Stadtradeln, die vom 8. bis 29. September läuft, will sich der ADFC wie in den Vorjahren mit einer eigenen Gruppe beteiligen.

2024 wird der ADFC Frankenthal 20 Jahre alt. Das soll mit besonderen Aktionen gefeiert werden. In Planung sind ein Jubiläums-Städte-Quiz und größere Touren. Der nächste Gebrauchtfahrrad-Markt mit Codierung ist am 20. April 2024 vorgesehen.

Im Netz

www. frankenthal.adfc-rheinland-pfalz.de