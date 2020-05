Porzellangeschirr steht in jedem Küchenschrank. Das war vor 265 Jahren, als in Frankenthal eine Porzellanmanufaktur eingerichtet wurde, anders. Ihre Kunden waren Adlige. Frankenthaler Porzellane gelten heute als begehrte Sammlerstücke.

Ein richtiges Jubiläum ist die Gründung der Frankenthaler Porzellanmanufaktur am 26. Mai 1755 nicht. Aber doch ein Anlass, an die herausragende Kunst zu erinnern, die dort entstand. Vor 265 Jahren erteilte Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz dem Straßburger Porzellanhersteller Paul Anton Hannong das Privileg, in Frankenthal eine Porzellanmanufaktur zu errichten. Es war die siebte ihrer Art in Deutschland nach der Entdeckung der Rezeptur für das „weiße Gold“ durch den Erfinder und Alchemisten Böttger in Dresden. Die Manufaktur existierte 45 Jahre lang. Etliche Meisterstücke entstanden in dieser Zeit, von denen einige in die Sammlungen des Erkenbert-Museums eingegangen sind. Nach dem Weggang des Landesherrn in das durch Erbfall an die Pfalz gefallene Bayern wurde in Nymphenburg weiterhin Porzellan für den Kurfürsten hergestellt – aus Frankenthaler Formen.

Kurfürst auf dem Deckel einer Dose

In Frankenthal stellten kurfürstliche Hofbildhauer ihr Können als Modelleure für die Formen in den Dienst der Manufaktur. Die Produktion war auf die Bedürfnisse des Hofes ausgerichtet. Kostbare Service und Figurenensembles erfreuten die Herrschaften bei Tisch und luden zu gepflegter Konversation ein. Auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs waren aus dem kostbaren Material gefertigt, sie alle stets für adelige Abnehmer geschaffen. Mythologische Allegorien zeigten den Pfälzer Herrscher und seine Gattin in Rollenporträts nach Ovids Metamorphosen als Deckelzier einer Schnupftabaksdose aus den 1760er Jahren. An Kaminuhren orientierten sich die Bewohner der Schlösser in Mannheim und Schwetzingen nicht nur über die zeitlichen Abläufe des Hofzeremoniells.

Frankenthaler Porzellane sind heute begehrte Sammlerstücke, vertreten in einigen Museen in Deutschland und Frankreich. Das Erkenbert-Museum zeigt eine Auswahl seiner Porzellane in der Dauerausstellung „Frankenthal – eine Zeitreise“ im Obergeschoss des Rathauses.