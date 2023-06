Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

25 Wohnungen sind unter der Regie des Frankenthaler Bauträgers Modica auf dem Gelände der historischen Gaststätte an der Adamslust entstanden. Seit Mitte April sind die Objekte vollständig an ihre Eigentümer übergeben. Die Adamslust ist das größte Einzelprojekt in der Firmengeschichte – und dazu ein ganz spezielles.

Es war ein Start, wie ihn Geschäftsführer Carmelo Modica in gut drei Jahrzehnten in der Baubranche noch nicht erlebt hatte. Das sagte der erfahrene Unternehmer im RHEINPFALZ-Gespräch