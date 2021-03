Zwei Männer haben nach Angaben der Polizei Frankenthal in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht, in ein Computerfachgeschäft in der Adam-Opel-Straße (Industriegebiet Nord) einzudringen. Den Beamten zufolge hatte ein Zeuge gegen 0.35 Uhr gemeldet, dass er gesehen habe, wie die mutmaßlichen Einbrecher über den Zaun um das Grundstück der Firma geklettert seien. Danach habe der Passant ein klirrendes Geräusch gehört. Laut Polizei sprach er die dunkel gekleideten Männer an. Diese seien daraufhin in Richtung Beindersheimer Straße davongelaufen. Die direkt eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Ermittler hätten am Gebäude des Unternehmens festgestellt, dass die Tatverdächtigen ein Fenster aufhebeln wollten, ihr Vorhaben dann aber abbrachen, als sie entdeckt wurden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.