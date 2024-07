Die Reparatur nach einem Kanalschaden in der Glockengasse dauert deutlich länger als geplant. Der Bereich zwischen Synagogengasse und Bahnhofstraße bleibt bis 19. Juli gesperrt. Darüber informiert die Pressestelle der Stadt. Auch in der Dirmsteiner Straße im Heßheimer Viertel sind laufende Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen. Die Folge: Gehweg und Fahrbahn sind bis 31. Juli gesperrt. Um Anwohnern die Zufahrt zu ermöglichen, werde die Einbahnstraßenregelung in dieser Zeit aufgehoben. Behinderungen gibt es auch in der Kalmitstraße. Weil ein Kran aufgestellt wird, sind Gehweg und Fahrbahn auf Höhe von Nummer 28 bis 30 am 11. und 12. Juli voll gesperrt. Anlieger können bis zur Baustelle zufahren.