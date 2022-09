An mehreren Stellen im Stadtgebiet gibt es in den kommenden Tagen und Wochen Sperrungen wegen Bauarbeiten. Weil für den Bau eines Einfamilienhauses ein Kran aufgestellt wird, sind in der Kalmitstraße 23 ab Montag, 12. September, bis Jahresende Gehweg und Fahrbahn voll gesperrt. Arbeiten am Dachgeschoss in der Willestraße 1 sind laut Verwaltung der Grund für die dortige Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung, die am Montag, 19. September, startet und bis Freitag, 18. November, andauern soll.

Für die Anlieferung und Montage eines Dachstuhls muss am Mittwoch, 14. September, von 7 bis 17 Uhr die Fahrbahn in der Eichendorffstraße 54 bis 56 voll gesperrt werden. Den Anliegern ist in allen genannten Fällen die Zufahrt bis zur Baustelle möglich. Während der Arbeiten sei mit Behinderungen zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Planmäßig am morgigen Freitag, 9. September, aufgehoben werden kann die Vollsperrung in der Kanalstraße 16. Dort wurden Hausanschlüsse installiert. Die aktuelle Fahrbahnteilsperrung in der Pilgerstraße 2 hingegen, die aufgrund von Kanalarbeiten am 31. August eingerichtet worden war, muss laut Pressemitteilung verlängert werden bis Freitag, 16. September.