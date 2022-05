Ein unbekannter Jugendlicher hat nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag ein achtjähriges Mädchen in der Carl-Bosch-Siedlung sexuell belästigt. Tatort war den Beamten zufolge gegen 14.15 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Seidelstraße. Das Kind habe sich gegen den Übergriff gewehrt und habe flüchten können. Die anschließende laut Polizei intensive Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Ermittler suchen einen 16 bis 17 Jahre alten jungen Mann mit schlanker Statur und kurzen braunen Haaren. Er habe zur Tatzeit einen hellgrauen Jogginganzug, eine graue Baseballkappe und eine OP-Maske getragen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen entgegen: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.