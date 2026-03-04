Am Dienstag gegen 7.45 Uhr kam es in der Berliner Straße in Bobenheim-Roxheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Laut Polizei fuhr der 19-jährige Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Berliner Straße kommend in Richtung Industriestraße. Zeitgleich querte ein achtjähriges Kind mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Berliner Straße. Die Situation wurde durch den Autofahrer mutmaßlich zu spät erkannt, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall kam das Kind zu Fall und verletzte sich leicht an Kopf und Arm. Der Fahrradhelm dürfte hierbei schwerere Verletzungen verhindert haben, wie es im Bericht weiter heißt. Das leichtverletzte Kind wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand minimaler Schaden, am Auto ein Sachschaden von circa 2000 Euro.