Acht Autos haben unbekannte Täter nach Angaben der Polizei zwischen Freitag vergangener und Montag dieser Woche in Frankenthal aufgebrochen und Gegenstände aus dem Inneren der Fahrzeuge gestohlen. Den Beamten zufolge wurde in allen Fällen eine Seitenscheibe eingeschlagen. Den Gesamtschaden beziffern sie auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Autos standen laut den Ermittlern im gesamten Frankenthaler Stadtgebiet verteilt. Die Kripo habe an den Tatorten Spuren sichern können. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.