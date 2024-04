Das Achat-Hotel in der Mahlastraße hat eine neue Leitung. Wie das Unternehmen mitteilt, ist Albert Rook seit Anfang April Direktor des 122-Zimmer-Hauses. Rook steht bereits seit 2017 dem Hotel der Gruppe in Neustadt vor, die Verantwortung in Frankenthal übernimmt der gebürtige Niederländer zusätzlich. Die 1991 gegründete Hotel-Gruppe mit Sitz in Mannheim betreibt nach eigener Darstellung Hotels in Deutschland, Österreich und Ungarn. Seit 2016 gehört das Unternehmen zum Mittelstandsinvestor Hannover-Finanz.