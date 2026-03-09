Starke Paraden, drei gehaltene Siebenmeter und eine dichte Deckung bringen der HSG Eckbachtal in Bretzenheim den nächsten Erfolg. Der Blick auf Rang vier bleibt.

Eine geschlossene Mannschaftsleistung, gepaart mit sehr guten Torhüterleistungen, war der Schlüssel für den 28:18-Erfolg von Oberligist HSG Eckbachtal, der damit den fünften Tabellenrang festigte. Mit nun 21:15 Punkten vergrößerten sie den Abstand auf Gastgeber TSG Mainz-Bretzenheim auf fünf Zähler. Bei noch vier ausstehenden Spielen darf weiterhin auf den vierten Rang geschielt werden.

Auch wenn seine Mannschaft mit einem 10:10-Unentschieden in die Pause ging, zeigte sich Übungsleiter Georg Ebel zuversichtlich für die zweite Spielhälfte: „Ich machte ihnen Mut, denn ich glaubte fest daran, dass sie in der zweiten Spielhälfte das Spiel für sich entscheiden werden. Ich sagte ihnen, sie sollen weiterhin aufs Tor werfen. Irgendwann gehen die Bälle dann auch rein. Ihr müsst nur an euch glauben.“ Ebel spielte vor allem auf einen auffälligen Spielabschnitt zwischen der 19. und 28. Minute an. In dieser Phase gelang keinem der beiden Teams ein Treffer, und die Gekkos agierten dabei sogar zweimal in Unterzahl. Dies unterstreicht die starke Defensivarbeit der Hintermannschaft. Wichtig waren die beiden Treffer in den letzten Spielminuten vor der Halbzeitpause durch Simon Müsel (9:10) und Felix Noll (10:10), da sie den Ausgleich sicherten.

Nach dem Wiederanpfiff erlaubte die Abwehr den Gastgebern lediglich acht Treffer, während die eigene Angriffsreihe deutlich treffsicherer war und einen klaren Auswärtserfolg einfuhr. Ebel lobte nicht nur die Torhüterleistungen: Tobias Schipper parierte mehrfach stark und zog den Bretzenheimer Angreifern sprichwörtlich die Zähne. Sein Kollege Simon Kalveram kam für drei Siebenmeter ins Tor und blieb dabei dreimal Sieger. Neben dem Torhütergespann überzeugte Felix Noll mit drei eigenen Treffern und klugen Zuspielen, die seine Mitspieler Jona Rogawski und Carsten Wenzel dankbar verwerteten. Der 17-jährige Nachwuchsspieler Alvar Matsuura bewies mit fünf Treffern aus dem Spiel heraus seine Torgefahr. „Es war wirklich schön anzusehen, wie er mit seinen erst 17 Jahren im Angriff zu gefallen wusste. Seine Treffer waren sehr präzise“, lobte Ebel.

Hatten die Gekkos in der ersten Hälfte Vorsprünge noch aus der Hand gegeben und lagen zwischenzeitlich sogar zurück, behielten sie nach dem Wiederanpfiff die Kontrolle. Früh stellte Timo Kluzik mit seinem vierten Treffer beim Stand von 13:18 (41. Minute) einen Fünf-Tore-Vorsprung her. Diesen bauten sie bis zum Ende auf einen Zehn-Tore-Erfolg aus. „Am Ende siegten wir auch in dieser Höhe verdient deutlich. Die Angriffe wurden sauber und uneigennützig ausgespielt, und die Defensive war mit nur 18 Gegentreffern einfach überragend.“

Ebel fand fast nur lobende Worte nach dem Auswärtserfolg. Lediglich mit einigen Schiedsrichterentscheidungen in der ersten Halbzeit haderte er. Allerdings relativierte er: „Die Bälle müssen wir schon selbst ins Tor werfen. Ausschlaggebend waren diese teilweise fehlenden Pfiffe für uns ganz sicher nicht, dass wir nur mit einem Unentschieden in die Pause gingen.“

Am kommenden Sonntag empfangen die Gekkos den aktuellen Ligaprimus TV Nieder-Olm (31:5 Punkte). Dass dieser allerdings schlagbar ist, bewiesen die Eckbachtaler bereits in der Hinrunde. Die Gekkos dürfen sich auf den nächsten heißen Tanz vorbereiten – die jüngsten Erfolge versprechen ein spannendes Duell.