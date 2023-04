Zu einem Familientag, an dem um sportlichen Nachwuchs geworben werden soll, lädt die Hockeyabteilung der TG Frankenthal am Montag, 1. Mai, zwischen 10 und 13 Uhr auf das Gelände am Jahnplatz ein.

Sport, Information und Geselligkeit werden den Besuchern komprimiert in den drei Stunden geboten. Neben einem Hockeyparcours und einer Ballschule, bei denen sich die Kinder und Jugendlichen einmal ausprobieren und in den Sport hineinschnuppern können, gibt es laut Stephan Decher, Sportlicher Leiter der TG-Hockeyjugend, auch einige Fitnessstationen. Ein Einstieg in die einzelnen Angebote ist jederzeit möglich.

An einem Informationsstand können sich Kinder und Eltern über die Jugendarbeit der TG schlau machen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch kommen. Das Kinderschminken soll für Unterhaltung sorgen. Alle Gäste können sich am Kuchenbuffet und am Grill bedienen. Rund 300 Jugendliche üben bei der TG Frankenthal den Hockeysport aus.