Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf einen verschärften Abstiegskampf können sich die Clubs der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz einstellen. Nicht nur in dieser Saison, sondern erst recht in der kommenden Runde. Darüber informierte Klassenleiter Bernhard Schäfer (Freinsheim) bei der Rückrundenbesprechung in Dirmstein.

„Die Vereinsvertreter haben ganz schön geschluckt und betroffen geschaut“, sagt Schäfer. Schon in dieser Spielzeit sind drei Absteiger neben der bereits abgemeldeten